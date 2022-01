Zrak ponekod zmerno onesnažen z delci PM10

Ljubljana, 16. januarja - Potem ko so že v soboto ponekod namerili presežene mejne vrednosti delcev PM10 v zraku, je zrak tudi danes ponekod zmerno onesnažen. Povišane vrednosti delcev PM10 so sredi dneva namerili v Ljubljani, Kranju, Celju, Mariboru in Murski Soboti. Merilniki zračnega tlaka pa so v soboto zvečer zaznali udarni val zaradi vulkana pri Tongi.