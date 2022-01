Avstrijska vlada potrdila obvezno cepljenje od februarja in visoke kazni

Dunaj, 16. januarja - Avstrijska vlada je danes predstavila končno obliko predloga zakona, s katerim namerava vpeljati obvezno cepljenje proti covidu-19 za vse starejše od 18 let v državi. V veljavo naj bi stopil v začetku februarja, s tem da bo do sredine marca prehodno obdobje brez kazni. Kasneje bodo necepljeni kaznovani z globo od 600 do 3600 evrov.