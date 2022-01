Bomba v Mariboru uspešno deaktivirana, sirene označile konec nevarnosti

Maribor, 16. januarja - Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so v Mariboru uspešno deaktivirali v torek najdeno letalsko bombo. Šlo je za 250-kilogramsko bombo, ki so jo med gradbenimi deli našli delavci na Prevorškovi ulici na Teznem. Sirene so okoli 13.20 označile konec nevarnosti, s tem pa je zaključena tudi evakuacija.