V Gračanici protest zaradi onemogočanja glasovanja na srbskem referendumu

Priština/Beograd, 16. januarja - Srbi iz občin v osrednjem delu Kosova so se danes zbrali pred osnovno šolo v Gračanici in protestirali, ker nimajo pravice glasovati na današnjem referendumu o ustavnih spremembah na področju pravosodja v Srbiji. Kot poroča srbska tiskovna agencija Tanjug, prihajajo iz občin Priština, Lipljan, Kosovo Polje in Obilić.