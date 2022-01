Vreme: Danes in v ponedeljek precej jasno

Ljubljana, 16. januarja - Danes bo precej jasno, po nižinah bo dopoldne marsikje še megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 7, na Primorskem od 8 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megleno. Jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 4 do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla.

V sredo bo jasno in po nekaterih nižinah sprva megleno. Proti večeru se bo na zahodu pooblačilo.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih vetrovih se v višinah nad našimi kraji zadržuje razmeroma topel in suh, pri tleh pa nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo, ponekod bo nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in v krajih s sončnim vremenom vzpodbuden.