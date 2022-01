V okviru pobude Covax razdelili že milijardo doz cepiva

Dallas/Ženeva, 16. januarja - Globalna pobuda za pravično razdelitev cepiva Covax je doslej razdelila že milijardo doz cepiva proti covidu-19, so sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Prvo cepivo so v okviru te pobude razdelili pred manj kot letom dni, doslej pa ga je prejelo 144 držav in ozemelj po vsem svetu.