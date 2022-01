Kralji še naprej nizajo zmage, v dobrem nizu tudi vodilna Florida in Boston

New York, 16. januarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL vpisali četrto zmago zapovrstjo. Kralji so v gosteh premagali najslabšo ekipo pacifiške skupine Seattle Kraken z izidom 3:1. Anže Kopitar je bil podajalec pri prvem zadetku v peti minuti, pod gol se je podpisal Andrian Kempe.