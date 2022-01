Bayern s prepričljivo zmago spet na +6, poraz Hoffenheima

Berlin, 15. januarja - Potem ko so nogometaši Dortmunda v prvi tekmi 19. kroga nemške lige v petek premagali Freiburg s 5:1 in se začasno približali Bayernu na tri točke, so prvaki danes odgovorili na podoben način. V gosteh so premagali Köln s 4:0 in imajo zdaj na prvem mestu spet šest točk naskoka. Spodrsnilo pa je Hoffenheimu, ki je z 1:2 izgubil z Unionom.