V več evropskih državah novi protesti proti ukrepom za zajezitev virusa

Rim/Dunaj/Berlin/Pariz, 15. januarja - V več evropskih državah so se danes na ulicah mest zbrali nasprotniki ukrepov za zajezitev novega koronavirusa in obveznega cepljenja proti covidu-19. Po več tisoč jih je prišlo na ulice avstrijske prestolnice Dunaj, italijanskega glavnega mesta Rim, protestniki pa so se zbrali tudi v Nemčiji in Franciji.