Ljubljana, 15. januarja - V 1. DOL za ženske danes ne bo tekem. Potem ko so do že pred dnevi prestavili tekmi Calcit Volley - Luka Koper in Nova KBM Branik - ATK Grosupje, je danes odpadla tudi tekma Ankaran - Krim. Tekma Šempeter - GEN-I je napovedana za 9. februar.