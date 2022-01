Zakopane, 15. januarja - Slovenski skakalci Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so zmagali na ekipni tekmi svetovnega pokala v poljskih Zakopanah. Slovenci so zbrali 1107,1 točke. Drugi so bili s 67 točkami zaostanka Nemci, tretji pa Japonci.