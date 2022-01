Kosovska policija zasegla volilni material za srbski referendum o spremembah ustave

Beograd/Priština, 15. januarja - Kosovska policija je v petek zvečer zasegla volilni material za referendum o spremembah srbske ustave, ki ga je srbska volilna komisija pred nedeljskim glasovanjem pripeljala na Kosovo. Pridržali so tudi koordinatorja volilne komisije in voznike, ki pa so jih danes izpustili, je sporočil direktor srbskega urada za Kosovo Petar Petković.