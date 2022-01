Slovenci zmagali na ekipni tekmi v Zakopanah

Zakopane, 15. januarja - Slovenski smučarski skakalci so na ekipni tekmi svetovnega pokala v poljskih Zakopanah zmagali. Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so že po polovici tekme vodili, na koncu pa zanesljivo ostali na prvem mestu. S 67 točkami zaostanka so bili drugi Nemci, še šest desetink več so zaostali Japonci.

Že po polovici tekme so imeli Slovenci stvari pod nadzorom, po drugi skupini so prevzeli vodstvo in ga obdržali do konca. Zbrali so 531,4 točke, 27,6 več kot drugi Nemci, tretji pa so bili Japonci.

V drugi seriji pa so delo le dokončali in z zanesljivimi skoki ugnali vse tekmece, zbrali pa so 1101,7 točke. Na koncu je bila razlika pred tekmeci kar 67 točk, prav v zadnjem skoku pa so se na drugo mesto prebili Nemci, ki so le za šest desetink ugnali Japonce.

Kos je skočil 126,5 in 123,0 m ter zbral 263,5 točke, Peter Prevc (133,5/140,5 m) 289,4, Zajc (125,5/134,0 m) 272,4, Lanišek pa ob 129,0 in 140,5 metra 276,4 točke.

Doslej zadnjo zmago so Slovenci na ekipnih tekmah dosegli marca 2019 v Vikersundu, takrat so nastopili Anže Semenič, Peter Prevc, Domen Prevc in Timi Zajc.