Zakopane, 15. januarja - Slovenski smučarski skakalci vodijo po prvi seriji ekipne tekme svetovnega pokala v poljskih Zakopanah. Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so po polovici tekme zbrali 531,4 točke, 27,6 več kot drugi Nemci, tretji pa so Japonci.