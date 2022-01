Še en velik korak Cityja k naslovu prvaka

London, 15. januarja - Nogometaši Cityja so storili nov velik korak k ubranitvi naslova angleškega prvaka. Na derbiju 22. kroga so na domačem igrišču z 1:0 (0:0) premagali drugouvrščeni Chelsea. Razlika je po novem 13 točk, kar bo Londončanom v nadaljevanju težko nadoknaditi. Za City je bila to že 13. zaporedna prvenstvena zmaga.