Znani nagrajenci Kalanovega sklada

Ljubljana, 16. januarja - Prejemniki nagrad Kalanovega sklada za leto 2021 so Primož Južnič, Branka Kerec, Maja Peteh in Vlasta Stavbar. Nagrade podeljuje sklad, ki deluje v okviru Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, za strokovna in znanstvena dela, ki pomembno prispevajo k oblikovanju bibliotekarske in informacijske znanosti.