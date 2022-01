Vreme: Precej jasno

Ljubljana, 15. januarja - Danes bo pretežno jasno, predvsem na jugovzhodu bo občasno nekaj nizke oblačnosti. V Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem od 10 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo precej jasno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne marsikje megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem od 8 do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla.

Vremenska slika: Nad Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda doteka k nam v višinah suh in topel, v nižjih zračnih plasteh pa od jugovzhoda hladnejši in nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo, ponekod bo nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Danes bo v Kvarnerju prehodno pihala šibka burja.

Biovreme: Danes in v nedeljo bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in v krajih s sončnim vremenom vzpodbuden. V nedeljo zvečer se bo pojavila zmerna obremenitev, moteno bo spanje vremensko občutljivih v noči na ponedeljek.