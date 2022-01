Miami, 15. januarja - V severnoameriški hokejski ligi NHL so do visokih zmag prišli Florida Panthers in Minnesota Wild. Prvi so s 7:1 ugnali Dallas, Minnesota pa je bila s 7:3 boljša od Anaheim Ducks. Po kazenskih strelih so na edini preostali tekmi Colorado Avalanche s 4:3 ugnali Arizona Coyotes.