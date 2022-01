Dončić in soigralci ustavili najbolj vroče moštvo v NBA

Memphis, 15. januarja - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks so ponoči s 112:85 v gosteh ugnali trenutno najbolj vroče moštvo severnoameriške lige NBA Memphis Grizzlies. Dvaindvajsetletni Ljubljančan je ob tem vpisal četrti trojni dvojček v sezoni in skupno že 40. v karieri. Dosegel je 27 točk.