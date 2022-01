Nogometaši Nice potrdili drugo mesto na lestvici

Nica, 14. januarja - Nogometaši Nice so v 21. krogu francoskega prvenstva na domačem terenu ugnali Nantes z 2:1 (1:1) in potrdili drugo mesto na lestvici. Za tri točke zaostaja Marseille, ki pa je odigral dve tekmi manj in v nedeljo na jug Francije prihaja Lille. Z velikim naskokom osmih točk v ligi vodi pariški PSG, ki bo že v soboto gostil Brest.