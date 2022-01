Newyorške borze končale neenotno

New York, 14. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Na razpoloženje vlagateljev so predvsem vplivali slabi podatki o decembrski prodaji na drobno v ZDA in mešani poslovni rezultati večjih bank, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Cena nafte se je zvišala, cena zlata pa znižala.