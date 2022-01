Delo o obletnici mednarodnega priznanja Slovenije (15. 1.)

Ljubljana, 14. januarja - Uroš Esih v komentarju Frustracija uspavane Slovenije piše, da lahko trideset let slovenske državnosti razdelimo na dve obdobji. Tisto do leta 2004, ko je imela pretežno enotna slovenska politika skupni cilj - članstvo v EU in zvezi Nato, in poznejše. V drugem polčasu, ko je dosegla milenijske zunanjepolitične cilje, pa se je Slovenija uspavala.