Nizozemska bo sprostila stroge zajezitvene ukrepe

Haag, 14. januarja - Nizozemska bo omilila nekatere omejitve za zajezitev covida-19, ki veljajo za najstrožje v Evropi, in omogočila ponovno odprtje trgovin, telovadnic in frizerjev, je danes sporočil nizozemski premier Mark Rutte. Dodal je, da bodo bari, restavracije, kavarne in kulturni objekti zaprti še vsaj do 25. januarja.