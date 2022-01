Fundacija Yes omogočila štipendiranje osmih socialno ogroženih otrok in mladostnikov

Ljubljana, 15. januarja - Fundacija Yes je z letošnjo donacijo omogočila mesečne štipendije osmim socialno ogroženim otrokom in mladostnikom za koledarsko leto 2022. Letošnji štipendijski sklad znaša 35.000 evrov, posamezna štipendija pa 120 evrov na mesec, so sporočili iz Združenja Yes.