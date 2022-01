Evropske borze in evro navzdol, nafta navzgor

Frankfurt/Pariz/London, 14. januarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se zadnji trgovalni dan v tednu obrnili navzdol. Na razpoloženje vlagateljev so vplivali predvsem grožnja, da bi ameriška centralna banka hitreje spremenila monetarno politiko, in mešani poslovni rezultati večjih bank. Evro v primerjavi z dolarjem izgublja, nafta pa se draži.