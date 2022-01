Mineva 30 let od mednarodnega priznanja Slovenije

Ljubljana, 15. januarja - Danes mineva 30 let, od kar so države tedanje Evropske skupnosti, predhodnice EU, priznale neodvisno Slovenijo. Po priznanju Evropske skupnosti so se priznanja začela vrstiti in do avgusta 1992 je Slovenijo priznalo že 92 držav. Danes ima Slovenija diplomatske stike z več kot 180 državami po svetu in je članica večine mednarodnih organizacij.