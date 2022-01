Rinderknech in Kokkinakis za naslov v Adelaide

Adelaide, 14. januarja - Francoz Arthur Rinderknech in Avstralec Thanasi Kokkinakis sta finalista teniškega turnirja ATP v Adelaide z nagradnim skladom 430.530 ameriških dolarjev. Rinderknech je v polfinalu premagal rojaka Corentina Mouteta s 6:1 in 6:3, Kokkinakis pa je izločil četrtopostavljenega Hrvata Marina Čilića s 6:2, 3:6 in 7:6 (10).