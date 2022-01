Ruhpolding, 14. januarja - Francozinje Anais Chevalier Bouchez, Chloe Chevalier, Juxtine Braisaz Bouchet in Julia Simon so zmagovalke ženske biatlonske tekme za svetovni pokal v Ruhpoldingu na Bavarskem. Polona Klemenčič, Nika Vindišar, Kaja Marič in Kaja Zorč so zasedle 20. mesto.