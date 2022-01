Ljubljanska borza: V ospredju delnice Telekoma Slovenije in Petrola

Ljubljana, 14. januarja - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala z 0,82-odstotno rastjo indeksa najpomembnejših podjetij SBI TOP, podražila se je večina delnic v indeksu. Borzni posredniki so sklenili za 2,08 milijona evrov prometa, vlagateljem so bile najbolj zanimive delnice Telekoma Slovenije in Petrola, s katerimi je bilo prometa za več kot 600.000 evrov.