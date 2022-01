Akos z napotki uporabnikom v primeru nedelovanja ali slabega delovanja storitev

Ljubljana, 14. januarja - Akos je pripravil povzetek orodij in institutov, ki so lahko v pomoč uporabnikom pri reševanju nesoglasij s ponudniki glede zagotavljanja storitev ali zagotavljanja storitev ustrezne kakovosti. Napotki so jim v pomoč zlasti v času epidemije, ko so se njihove potrebe po dostopu do širokopasovnega interneta močno povečale.