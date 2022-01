V Moskvi prvi spravni pogovori med Turčijo in Armenijo

Moskva, 14. januarja - V ruski prestolnici Moskva so danes potekali prvi spravni pogovori med Turčijo in Armenijo, ki sta se jih udeležila posebna odposlanca obeh držav. Turško in armensko zunanje ministrstvo sta v ločenih izjavah pogovore označili za pozitivne in konstruktivne. Diplomatski odnosi med državama so bili pred tem desetletja prekinjeni.