V Mariboru lani več nočitev in gostov kot leto prej

Maribor, 14. januarja - V Mariboru so lani zabeležili 256.470 nočitev in 103.502 prihodov gostov, kar je precej več kot v letu 2020. Več nočitev so ustvarili tuji gostje, je pa bilo po ocenah Zavoda za turizem Maribor na območju Mestne občine Maribor unovčenih za 40 odstotkov več turističnih bonov iz leta 2020 kot leto prej.