V Sparu decembra zbrali kar 45 ton hrane za družine v stiski

Ljubljana, 14. januarja - Dobrodelna organizacija Anina zvezdica, kupci in Spar Slovenija so ponovno združili moči v decembrski akciji Pomagajmo skupaj in v Sparovih trgovinah zbrali kar 45 ton hrane. Poleg tega pa je s pomočjo donacije v višini 15.000 evrov Anina zvezdica pripravila pakete hrane za skupno okoli tisoč družin v stiski, so sporočili iz podjetja.