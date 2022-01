Na posvetu o javnem zdravstvenem sistemu pozivi k ureditvi tega področja

Ljubljana, 14. januarja - Sodelujoči na posvetu o dostopnem in vzdržnem javnem zdravstvenem sistemu do leta 2030 z vidika pacienta so pozvali k ureditvi tega področja. Opozorili so, da je zdravstveni sistem v Sloveniji nespremenjen že 30 let in potrebuje spremembe na vseh ravneh. Spomnili so tudi, da odločevalci med spreminjanjem sistema ne smejo pozabiti na bolnika.