V brodolomu v Rokavskem prelivu umrl migrant

Lille, 14. januarja - V Rokavskem prelivu je danes v nesreči s čolnom umrl migrant, okoli 30 pa so jih rešili. Žrtev naj bi bila stara 20 let in je bila sudanskega porekla, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Migranti so na pot čez Rokavski preliv odpravili s severa Francije, cilj je bila Velika Britanija, je sporočilo francosko tožilstvo.