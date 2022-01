Okoljski ministri alpske regije o ukrepih za ogljično nevtralnost

Ljubljana, 14. januarja - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je na spletni konferenci s kolegi ministri razpravljal o preusmeritvi prometa na železnico in o podnebni politiki na podlagi izhodišč, ki jih je pripravila Švica, predsedujoča Alpski konvenciji. Strinjali so se, da je sodelovanje med alpskimi državami na tem področju nujno.