V Dolnjem Križu pri Žužemberku prenovili cesto in uredili drugo cestno infrastrukturo

Žužemberk, 14. januarja - V Dolnjem Križu v dolenjski Občini Žužemberk bodo danes uradno odprli prenovljeni vaški cestni odsek z javno razsvetljavo in avtobusnim postajališčem. Naložba je občino stala nekaj manj kot 80.000 evrov, pri prenovi omenjenega cestnega odseka pa so bili dejavni vsi vaščani, so z žužemberške občinske uprave sporočili za STA.