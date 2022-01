SŽ-Tovorni promet s češkim partnerjem začenja širitev na tuje trge

Ljubljana, 14. januarja - Družba SŽ-Tovorni promet in češki EP Logistics International s skupno družbo SŽ EP Logistika začenjata novo poglavje na področju tovornega prometa. Danes so izvedli zaključek pogodbe o strateškem partnerstvu, družbi pa od združitve pričakujeta veliko, so sporočili iz SŽ. Postati želita eden ključnih nosilcev tovornega prometa in logistike v regiji.