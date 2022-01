Cene stanovanjskih nepremičnin v EU jeseni poskočile

Luxembourg, 14. januarja - Cene stanovanjskih nepremičnin v območju evra in EU so se v tretjem lanskem četrtletju krepko zvišale. V območju evra je bila rast na letni ravni 8,8-odstotna, v EU pa 9,2-odstotna. Gre za največjo letno rast v območju z evrom po letu 2005, ko je evropski statistični urad Eurostat začel beležiti to statistiko, in največjo rast v EU po letu 2007.