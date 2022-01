Evropske borze uvodoma večinoma v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 14. januarja - Evropske borze so v začetku trgovalnega dne večinoma odete v rdečo barvo in tako sledijo gibanjem na Wall Streetu in na azijskih borzah. Med vlagatelji vlada strah, da bi ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) lahko obrestne mere dvigala hitreje od dosedanjih pričakovanj, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.