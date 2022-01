Vipavski svetniki želeli županova pojasnila zaradi izgubljenih tožb

Vipava, 17. januarja - Občina Vipava se je v zadnjih letih zapletla v več sodnih sporov, nekatere je po obravnavi na sodišču že tudi izgubila. Občinski svetniki so zato želeli pojasnilo o dosedanjih in še napovedanih novih sodnih sporih, župan Goran Kodelja pa se brani, da se je za tožbe odločil za zaščito občinskih interesov in denarja.