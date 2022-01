Snežne razmere v visokogorju

Predvsem so nevarna južna pobočja, kjer je veliko sveže napihanega snega, ki se lahko splazi ob večji obremenitvi snežne odeje. Čez dan je pričakovati, da se bo oslabila povezanost napihanega snega s staro snežno podlago, zato bodo možni tudi spontani snežni plazovi. Na izrazitih prisojnih legah, ki so bile manj izpostavljene vetru lahko nastane tudi kakšen plaz mokrega snega. V visokogorju je napihan sneg tudi na severnih pobočjih, a se je tam bolje sprijel s podlago. Nevarne so tudi strmejše grape, kjer je večja količina napihanega snega. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tudi do stare, ponekod poledenele podlage, zato je tam nevarnost zdrsa.

V gorah se nadaljuje obdobje suhega in precej jasnega vremena. Snežne razmere so zelo spremenljive. Že v četrtek čez dan se je precej otoplilo. Na prisojnih pobočjih pod okoli 1800 metri se je snežna odeja na vrhu ojužila, ponoči pa pomrznila. Nastala je skorja. V legah, ki niso preveč izpostavljene vplivu sonca in vetra je zgornja plast snežne odeje še vedno rahla. Zaradi precejšnih razlik v temperaturi snežne odeje je prišlo do sreženja. Vetru izpostavljena mesta, ki so predvsem nad gozdno mejo, so močno spihana tudi do stare snežne podlage ali celo do kopnega. Ponekod je poledenelo. Tudi v sredo in četrtek je pihal v visokogorju zmeren do močan veter severnih smeri, ki je občasno še prenašal sneg. Veliko je klož, ki so večinoma na južno orientiranih pobočjih.

Še naprej se bo nadaljevalo obdobje suhega in stabilnega vremena. V nižjih legah bo izrazit temperaturni obrat. Danes bo jasno. Pihal bo šibak do zmeren severni veter. Še topleje bo. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 8, na 2500 metrih okoli 2 stopinji Celzija.

V soboto bo pretežno jasno, nekaj nizkih oblakov bo v sredogorju. Pihal bo šibak severni veter. Nekoliko hladneje bo. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 4, na 2500 metrih pa okoli 0 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo pretežno jasno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Zapihal bo večinoma šibak zahodni veter. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 4, na 2500 metrih okoli -1 stopinje Celzija, popoldne se bo hladilo. V ponedeljek bo prehodno nekaj oblačnosti. Znova se bo okrepil severnik, nekoliko hladneje bo.

Snežna odeja se bo zaradi otoplitve na prisojnih legah nekoliko hitreje preobražala, ta proces bo izrazitejši predvsem pod nadmorsko višino okoli 2000 metrov. Ponoči bo snežna odeja še vedno pomrznila in se čez dan ojužila. V nižjih legah se bo sneg tudi talil. Zaradi otoplitve se bo v prisojah sneg čez dan nekoliko labiliziral, zato se bo na strmih pobočjih z napihanim snegom lahko hitreje sprožil plaz kložastega snega. S strmih pobočij se bo v soboto lahko sredi dneva in popoldne tudi spontano sprožil kakšen plaz sprijetega snega. Zaradi ohladitve bo snežna odeja v ponedeljek stabilizirala. V osojnih legah bodo razmere ostale bolj ali manj nespremenjene.