V Novem mestu video instalacija Under 2021 Đejmi Hadrović

Novo mesto, 14. januarja - V galeriji Simulaker v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo z video instalacijo Under 2021 oziroma Pod 2021 v Trbovljah rojene ustvarjalke Đejmi Hadrović. Z njo umetnica prikazuje, kako težko je dokumentirati duševno vedenje in njegove disfunkcije. Instalacija bo na ogled do 29. januarja, so sporočili iz Simulakra.