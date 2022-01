Dnevnik o RTVS (14. 1.)

Ljubljana, 13. januarja - Uroš Škerl Kramberger v komentarju Tarča politike so novinarji piše o Radioteleviziji Slovenija. Januarja lani je na RTV prišla 'nova metla', generalni direktor Andrej Grah Whatmough. Leto dni pozneje metafora še vedno natančno opisuje dogajanje. Pometanje je revizionistično in revanšistično, zamahi pa so vse bolj agresivni, piše avtor.