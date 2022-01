Nepričakovan poraz Bayerna, Barcelona utrdila vodstvo

Ljubljana, 13. januarja - V nadaljevanju košarkarske evrolige je Monaco na gostovanju presenetljivo premagal münchenski Bayern z Žanom Markom Šiškom s 83:78 in Bavarce vsaj začasno prehitel na lestvici. Šiško se tokrat ni naigral. V slabih šestih minutah in pol je dvakrat neuspešno vrgel na koš, zabeležil pa en skok in dve podaji.