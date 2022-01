Danci zanesljivo čez Črnogorce, Nizozemci pokvarili zabavo v Budimpešti

Debrecen, 13. januarja - Danska moška rokometna reprezentanca je v Debrecenu zanesljivo premagala Črno goro s 30:21. V skupini A vodita Danska in Slovenija, ki je bila boljša od Severne Makedonije s 27:25. Za presenečenje dneva so poskrbeli Nizozemci, na otvoritveni tekmi evropskega prvenstva na Madžarskem in Slovaškem so v Budimpešti premagali Madžare z 31:28.