Newyorške borze končale v zelenem

New York, 24. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vrednost delnic se je namreč vrnila na pozitivno območje. Vlagatelji so namreč pozorno spremljali odločitev ameriške centralne banke, ki naj bi napovedala skorajšnje zvišanje obrestnih mer, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.