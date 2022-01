Osumljenec za umor v francoskih Alpah leta 2012 izpuščen brez obtožb

Annecy, 13. januarja - Osumljenec, ki ga je francoska policija v sredo pridržala in zaslišala v zvezi s še vedno nepojasnjenim umorom britanske družine in francoskega kolesarja v Alpah leta 2012, je znova na prostosti. Kot je sporočila pristojna tožilka, je namreč na zaslišanju podal odgovore in pojasnila, na osnovi katerih lahko izključijo njegovo vpletenost v umor.