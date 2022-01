V Rimu danes zadnje slovo od Sassolija

Rim, 14. januarja - V rimski baziliki svete Marije Angelske in mučencev bo opoldne potekal državni pogreb za pred dnevi preminulim predsednikom Evropskega parlamenta, Italijanom Davidom Sassolijem. Udeležila se ga bosta vrh evropske in italijanske politike, vključno z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.