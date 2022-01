Yaounde, 13. januarja - Gostitelji afriškega nogometnega prvenstva iz Kameruna so po današnji tekmi 2. kroga že napredovali v osmino finala. V prvi tekmi 2. kroga v skupini A so v Yaoundeju zanesljivo s 4:1 (1:1) premagali Etiopijo in imajo tako že dve zmagi.